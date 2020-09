NAC schrijft samen met 60 andere clubs open brief: 'Ons voetbal is van iedereen'

BREDA - NAC heeft gisteren samen met 60 andere voetbalclubs een open brief gepubliceerd. Daarmee willen alle organisaties en clubs in het betaald- en amateurvoetbal zich samen met een aantal maatschappelijke belangenorganisaties uitspreken tegen racisme en discriminatie.

Racistische uitingen naar Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch op 17 maart 2019 maakte opnieuw duidelijk dat ook in de Nederlandse voetbal racisme de kop op blijft steken. Dat hoort volgens de initiatiefnemers niet thuis in de verbindende wereld die voetbal biedt. Daarom werden na het incident de handen ineen geslagen. De organisaties en clubs maken samen duidelijk: “racisme en discriminatie accepteren we niet. Niet op straat, niet op het werk, niet op school en zeker niet op ons voetbalveld. Ons voetbal is van iedereen.”

Om dat standpunt over te brengen hebben de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie samen met de Rijksoverheid gewerkt aan een concrete en landelijke aanpak voor zowel het amateur- als betaald voetbal. Hieruit is een meerjarig plan gekomen met ruim 20 onderdelen. Deze zijn verdeeld over drie pijlers die elkaar versterken: voorkomen, signaleren en sanctioneren.

Open brief

Om hun standpunt over te brengen hebben de organisaties en clubs, waaronder NAC, gisteren een open brief gepubliceerd. Daarmee spreken ze zich samen uit tegen racisme en discriminatie. Wereldwijd staan er wekelijks honderden miljoenen mensen op en langs het veld, vanwege voetbal. Er is geen uithoek in de wereld te bedenken waar men niet een balletje trapt of hooghoudt met elkaar”, beginnen de clubs en organisaties hun brief. “De passie voor het spel loopt door alle lagen van de bevolking en groepen met de meest uiteenlopende achtergronden heen. Zo ook in Nederland. Gezamenlijk beleven in Nederland miljoenen mensen het voetbal in de stadions, op de velden of in de straten.”

Voetbal is een sport die mensen verbindt. Ook mensen die elkaar taal niet spreken en cultuur niet kennen. “Want in het voetbal spreekt iedereen één en dezelfde taal: de taal van de liefde, de liefde voor de bal en de liefde voor het spelletje. De manier waarop het voetbal mensen samenbrengt is ongekend en vind je nergens anders. Voetbal heeft daarmee de kracht om dingen te veranderen die op een andere manier niet lukken.”

Na lange tijd mochten competities onlangs weer van start gaan. “Er is meer dan ooit het besef dat samen voetballen en samen voetbal beleven iets fantastisch is, iets unieks waar je elke dag mee bezig bent, iets wat je mist als er niet is en waar je samen met andere laat zien dat het onmogelijke soms kan. Op het veld, langs het veld”, concluderen de initiatiefnemers. “Voetbal is een uitnodiging. Een uitnodiging om het samen te doen en om samen te genieten. Ongeacht ras, huidskleur, seksuele geaardheid, cultuur, geloof, nationaliteit, gender en leeftijd. Iedereen is welkom en hoe meer mensen meedoen, hoe meer verschillen we meteen kunnen overbruggen. Want voetbal is van iedereen.”