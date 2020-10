Voetbalfans opgelet: wedstrijden van NAC vanaf 6 november live te zien bij Pathé

BREDA - Vanaf 6 november kunnen voetbalfans, die door de coronamaatregelen niet meer naar het stadion kunnen, de wedstrijden van NAC live kijken bij Pathé.

In meer dan tien bioscopen van Pathé die gevestigd zijn in steden waar ook een voetbalclub zit, werden al wekelijks de wedstrijden van de clubs uit die stad vertoond. Dat gaat vanaf 6 november ook gebeuren met de thuis- en uitwedstrijden van NAC. Pathé vertoonde in de voorgaande jaren vaker voetbalwedstrijden, zoals de finales van de Johan Cruijff-schaal, Champions League, EK’s en WK’s. De wedstrijden uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn nog niet eerder op deze schaal vertoond.



Doron Kurz, commercieel directeur van Pathé, vertelde eerder aan het AD dat in deze bijzondere tijd, waarin veel grote evenementen niet doorgaan of door minder mensen mogen worden bezocht, zij film-, muziek- en sportliefhebbers toch een unieke ervaring in een veilige 1,5 metersetting kunnen bieden. “Met dank aan FOX Sports kunnen voetballiefhebbers op deze manier toch samen met andere fans hun favoriete club zien.”



Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de site van Pathé en kosten 8,50 euro per wedstrijd. Hoeveel kaarten precies beschikbaar zijn is niet bekend. De aantallen verschillen per bioscoop. Ook in de zalen van Pathé moet rekening worden gehouden met de coronamaatregelen van de overheid.