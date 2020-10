NAC verliest met 0-1 van N.E.C. in Rat Verlegh Stadion: derde competitienederlaag op rij

BREDA - Een teleurstellende avond voor NAC. De Bredase ploeg verloor in eigen huis met 0-1 van N.E.C. Het was de derde competitienederlaag op rij. Onze fotograaf Peter Visser was erbij, bekijk hier zijn prachtige foto’s.

Om 21.00 uur trapte N.E.C. de wedstrijd af in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Al in de achtste minuut wist N.E.C. op voorsprong van NAC te komen. “Niet het begin waar we op hoopte...”, aldus NAC Breda op Twitter. Daarna krijgt NAC nog een aantal kansen, maar die eindigen niet in het doel. In de 25e minuut ontvangt de Bredase middenvelder Haye een gele kaart voor een overtreding op de middenlijn. Tien minuten later gaat ook Malone op de bon. Hij krijgt een gele kaart en N.E.C. krijgt een vrije trap. In de 41e minuut komt NAC dicht bij de gelijkmaker, maar El Allouchi kopt tegen de paal. Drie minuten later is er een kans voor Van Hooijdonk, maar hij komt niet tot een schot. NAC gaat met een achterstand de rust in.

Na de rust probeert NAC tot 1-1 te komen, maar dit lukte niet. In de 52e minuut haalt Malone uit, maar de bal gaat via een verdediger van N.E.C. over het doel. Keeper Olij weet in de 60e minuut een schot van N.E.C. tegen te houden. Eén minuut later schiet NEC-speler Okita over het doel van Olij. Ook in de 72e minuut weet Olij weer een bal tegen te houden. Trainer Maurice Steijn besluit in de tweede helft nog meerdere spelers te wisselen, maar zonder succes. In de laatste minuut krijgt N.E.C. een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. De bal gaat hard richting het doel, maar opnieuw redt Olij. Er worden nog vier minuten aan de wedstrijd toegevoegd, maar de stand veranderd niet. NAC verliest in het Rat Verlegh Stadion met 0-1 van N.E.C.