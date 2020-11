NAC wint in eigen huis met 1-0 van SC Telstar: drie punten blijven in Breda

BREDA - Afgelopen zaterdag speelde NAC in het Rat Verlegh Stadion tegen SC Telstar. De drie punten bleven dit keer gelukkig in de Parel van het Zuiden. Onze fotograaf Peter Visser was erbij, bekijk hier zijn foto’s.

NAC moest het gisteren in eigen huis opnemen tegen SC Telstar. In de eerste minuten van de wedstrijd moest de Bredase ploeg nog op gang komen, waardoor er bijna een goal van de tegenpartij plaatsvond. In de fase hierop volgend probeert NAC meerdere keren tot een schot te komen, maar dat lukte niet. Met een gelijke stand van 0-0 gingen de ploegen de rust in. Lex Immers keerde niet terug het veld op en werd vervangen door Yassine Azzagair.

Na 15 minuten spelen in de tweede helft kreeg Telstar een grote kans. Gelukkig wist de Bredase keeper Olij de bal tegen te houden. Kort daarna kreeg ook NAC twee mogelijkheden tot scoren. Helaas werd het schot van Bilate tegen gehouden door de doelman van Telstar en mistte de kopbal van Van Hooijdonk kracht. Kort daarna kwam Mashart in het veld en dat bleek een goede keuze van trainer Maurice Steijn. De linksback wist in de 70e minuut NAC op een 1-0 voorsprong te zetten. Dat was het moment voor Telstar om een tandje bij, waardoor het bijna tot een doelpunt kwam, maar de pal kwam op de lat terecht. Vlak daarna floot de scheidsrechter het eindsignaal. Dankzij Mashart bleven de drie punten dit keer in Breda.