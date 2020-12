Wedstrijd tussen NAC en Go Ahead Eagles eindigt in gelijkspel: één punt mee naar Breda

BREDA - In de wedstrijd tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles kwam het gisteren niet tot een doelpunt. Daardoor moest de Bredase ploeg genoegen nemen met één punt. NAC staat nu op een vijfde plaats in de eerste divisie.

Na het fluitsignaal leek de eerste fase van de wedstrijd boeiend. Azzagari en El Allouchi probeerde vanaf een afstand de bal in het doel te krijgen, maar zonder succes. De doelman van Go Ahead Eagles wist de bal te keren. Ook aan de kant van Go Ahead werden pogingen gedaan, maar ook dit lukte niet. Toch kwam het voor beide clubs in de eerste helft niet tot echt groter kansen. Fiorini heeft nog een keer geprobeerd te scoren, maar opnieuw lukte het de doelman om de ball tegen te houden.

De tweede helft was niet veel anders dan de eerste. Schouten en Venema deden een poging, maar de doelman van Go Ahead bleek een flinke sta-in-de-weg voor NAC. In de 72e minuut kwam er weer een kans voor NAC om op voorsprong te komen. Bilate schoot de bal, maar ook die stuitte op de Deventerse doelman.

Beide ploegen wisten in de slotfase niet meer tot grote kansen te komen. Daarmee eindigde de wedstrijd zoals deze begon, 0-0.