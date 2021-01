NAC begint 2021 goed: Bredase ploeg wint in Kralingen met 3-0 van Excelsior

BREDA - “We zullen moeten winnen”, zei trainer Maurice Steijn in zijn voorbeschouwing. En dat is gelukt. NAC Breda wist zondagmiddag in Kralingen met 3-0 te winnen van Excelsior. Daarmee haalt de Parel van het Zuiden 3 punten binnen.

Om 12.15 uur floot de scheidsrechter het startsignaal in het Van Donge & De Roo Stadion. NAC gaat er direct voor. In de eerste minuut is de eerste steekpass van Haye is een feit. Hij bereikt De Rooij, maar die wordt aan de kant gezet. Even later kan Van Hooijdonk op 25 meter van het doel worden ingespeeld, maar wordt vastgehouden. Voor deze overtreding krijgt hij een vrije trap. Toch zijn er ook gevaarlijke acties van Excelsior, maar zonder succes. In de 17e minuut weet Fiorini het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken. Via een verdediger van Excelsior valt de bal binnen het doel. Daarna komt het echter niet meer tot veel grote kansen. In de 41e minuut krijgt Van Hooijdonk een gele kaart voor het onderuit trekken van zijn tegenstander. Net voor de rust, in de 44e minuut, levert Fiorini een uitstekende voorzet af op De Rooij, die vervolgens de bal beheerst binnen het goal werkt. Met een voorsprong van 2-0 is het rust in Kralingen.

In de 49e minuut laat Van Hooijdonk zich inzakken en is aanspeelbaar. De bal kaatst vervolgens direct door op El Allouchi. Zijn voorzet bereikt Venema, maar is een té lastige bal. In de 53e minuut is er een grote kans voor Excelsior maar Schouten weet te voorkomen dat Zwarts kan inkoppen. Schouten schiet in de 64e minuut van ver, maar de doelman weet de bal tegen de houden. Het werd al snel duidelijk dat Excelsior op zoek was naar de aansluitingstreffer, maar de Bredase muur blijft te sterk. In de 77e minuut maakt Venema plaats voor jeugdexponent Pjotr Kestens. Ook in de 81e minuut besluit trainer Maurice Steijn nog te wisselen: Immers komt voor El Allouchi en Van Hooijdonk gaat naar de kant voor Bilate. Dat blijkt een goede keuze. In de 87e minuut zorgt laatstgenoemde voor het derde doelpunt van de wedstrijd. Hij krijgt vervolgens ook nog de kans op 0-4, maar deze inzet gaat naast.

Zo begint NAC 2021 uitstekend met een 3-0 overwinning van Excelsior in Kralingen.