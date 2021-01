Maurice Steijn hoopt goede flow vast te houden tegen Excelsior: ‘We zullen vandaag moeten winnen’

BREDA - Na een korte winterstop gaat de competitie weer van start. Vanmiddag neemt NAC Breda het op tegen het Rotterdamse Excelsior. “We zullen moeten winnen”, zegt trainer Maurice Steijn hierover tegen NAC.nl.

Op 18 december wist NAC met drie nul te winnen van FC Volendam. Trainer Maurice Steijn vindt het juist daarom fijn dat de winterstop niet te lang was. “Na zo’n goede wedstrijd is het juist fijn om snel weer te kunnen beginnen. Hopelijk kunnen we die flow vasthouden.” De selectie van NAC moest in het nieuwe jaar gelijk aan de bak. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior trainde zijn namelijk de afgelopen twee dagen al op het kunstgras van Sportpark Heksenwiel. “De winterstop was precies lang genoeg om even te herstellen en geen fitheid te verliezen.”

NAC speelt vandaag op het korte veld van Excelsior met een 5-3-2 formatie. “Excelsior is een vrij stugge ploeg om te spelen”, legt Maurice Steijn aan NAC.nl uit. “Zij spelen erg goed vanuit de organisatie. Al met al een zeer degelijke ploeg met behoorlijk voetballend vermogen. Ook omdat Excelsior natuurlijk een boost heeft gehad door de bekeroverwinning op PEC Zwolle.”

NAC staat momenteel op een vierde plek in de competitie. Steijn wil deze plek niet verliezen. “We zullen, wanneer we mee willen blijven doen om te bovenste plaatsen, moeten winnen”, concludeert hij stellig. En daar zullen we ook vol voor gaan. Hopelijk kunnen we de lijn van FC Volendam doortrekken naar deze wedstrijd en morgen met drie punten in de tas naar huis.”

Om 12.15 uur is de aftrap van het duel tussen NAC Breda en Excelsior in het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam. De wedstrijd is live te zien op ESPN 1.