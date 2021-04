NAC organiseert meidenvoetbalkamp tijdens meivakantie: ‘Trainsters komen uit in Eredivisie Vrouwen’

BREDA - Is jouw dochter een echte voetbalfanaat? Dan is het NAC Breda Girls Only Soccer Camp misschien wel wat voor haar. Dit driedaagse voetbalkamp speciaal voor meisjes tussen 6 en 15 jaar vindt tijdens de meivakantie plaats.

Dit jaar vieren we de meivakantie in eigen land, maar gelukkig worden er diverse leuke activiteiten georganiseerd. Zo vindt er naast de reguliere NAC Breda Soccer Camps ook een specifiek kamp voor meisjes plaats. Op het complex van UVV’40 in Ulvenhout wordt specifiek voor voetbalsters van 6 tot en met 15 jaar een driedaags programma georganiseerd. Leuke spel-, techniek- en partijvormen creëren een leuke en afwisselend veldprogramma waarin de deelneemsters begeleid worden door vrouwelijke trainsters, die tevens op dit moment uitkomen in de Eredivisie Vrouwen. Maar wordt niet alleen maar gevoetbald, zo staan er ook allerlei leuke animatie onderdelen op het programma, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Deelname aan het het voetbalkamp kost 169 euro. In ruil daarvoor krijgen deelneemster allemaal een eigen NAC Soccer Camps en een NAC Breda Soccer Camps medaille. Daarnaast worden ze getraind door gekwalificeerde train(st)ers en maken ze kans op leuke voetbalprijzen. Nieuw aan het kamp zijn de skill games uit FIFA 21. Bij de prijs zitten ook tussendoortjes en drinken inbegrepen.

NAC Breda Meiden Voetbaldag

Naast NAC Breda Girls Only Soccer Camp in de meivakantie vindt er op zondag 30 mei van 10.00 tot 16.00 ook een specifieke meiden voetbaldag plaats op de velden van v.v. Oosterhout. Enthousiaste meiden tussen de 6 en 15 jaar kunnen zich aanmelden voor een leuke en leerzame voetbaldag. Deelname aan deze dag kost 59 euro.

Kijk voor meer informatie of aanmelden hier.