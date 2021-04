NAC lanceert City Game: al wandelend meer leren over de club en stad

BREDA - Nog een leuke activiteit nodig voor tijdens de meivakantie of heb je zin in een lekkere wandeling? Een maand lang kun je in en rondom de Bredase binnenstad de NAC City Game uitvoeren. Hiermee kom je niet alleen meer te weten over NAC en Breda, maar ook maak je kans op mooie prijzen.

Van woensdag 28 april tot en met vrijdag 28 mei organiseert NAC een NAC City Game in en rondom de Bredase binnenstad. Het spel bestaat uit een route langs prominente NAC locaties, waar diverse opdrachten uitgevoerd of vragen moeten worden beantwoord over de stad Breda en voetbalclub NAC. Elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht levert een letter op. Met alle verzamelde letters dient vervolgens een woord te worden gemaakt. Via een contactformulier op de website van NAC kan het woord doorgegeven worden, waarna deelnemers een certificaat, NAC-prijsje en een kortingscode voor de fanshop ontvangen.

Eén van de opdrachten van de NAC City Game is te vinden bij VAK-G Café in het Rat Verleghstadion. Bij elke locatie staat aangegeven waar de volgende opdracht of vraag te vinden is, waardoor op elke plek van de route gestart kan worden. De route kan zowel fietsend als wandelend worden volbracht.

Kijk hier voor meer informatie.