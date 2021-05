El Allouchi brengt NAC met twee doelpunten naar winst op MVV Maastricht

BREDA – NAC heeft gisteren het laatste thuisduel in de reguliere competitie weten te winnen van MVV Maastricht. Middenvelder El Allouchi bracht de Bredanaars met twee goals naar de winst. Onze fotograaf Peter Visser was erbij en legde de succesvolle laatste wedstrijd vast. Bekijk hier zijn foto’s!

In de openingsfase van het spel speelt de wedstrijd zich in het Rat Verlegh Stadion voornamelijk af op de helft van MVV, maar tot grote kansen komt het nog niet. Tot de twintigste minuut, dan probeert Fiorini twee keer tot een doelpunt te komen, maar schiet en kopt over. Zo’n acht minuten later krijgt El Allouchi een penalty. Hij ging de combinatie aan met Van Hooijdonk en kon op de keeper af. Op het moment dat hij uit wilde halen, werd hij geraakt. De penalty resulteerde in het eerste doelpunt van de wedstrijd en bracht NAC op voorsprong. Daarna probeert NAC nog openingen te zoeken, maar zonder succes. NAC gaat aan de leiding de rust in dankzij een benutte strafschop van El Allouchi.

Net na de rust is er op het veld een opstootje na een stevig duel van Hendriks. De verdediger blijft echter geblesseerd op de grond liggen, waardoor hij op het veld behandeld wordt. Ondanks dat de vrije trap voor NAC, krijgt Hendriks toch een gele kaart. De vrije trap komt volgens NAC Breda komt voort uit een situatie voorafgaand aan het duel. In de 67e minuut worden Hendriks, Adiléhou en Azarkan gewisseld voor Maria, Rösler en Buffonge. Kort daarna weet El Allouchi voor het tweede keer het doel te vinden. Een lange bal gaat richting Van Hooijdonk, die daar vervelend in botsing komt met de uitgekomen Havekotte. El Allouchi vangt de bal op en schiet van deze vanaf 35 meter binnen. De Bredase ploeg doet hierna nog een aantal pogingen, maar tot een doelpunt komt het niet meer. NAC Breda wint het laatste thuisduel van de reguliere competitie met 2-0 van MVV Maastricht.

Er is nog een kleine kans voor directe promotie van de Bredase ploeg. De Graafschap wist gisteren niet te winnen Jong Ajax. Daardoor strijden aanstaande woensdag vier ploegen om de felbegeerde tweede plek. Om direct promotie te maken moet NAC zelf winnen van kampioen Cambuur én moeten De Graafschap, Go Ahead Eagles en Almere City punten laten liggen.