NAC rekent in eerste wedstrijd van play-offs met 4-1 af met FC Volendam

BREDA - NAC Breda heeft zaterdagavond de eerste wedstrijd van de play-offs met 4-1 gewonnen van FC Volendam. Dit betekent dat de Bredanaars nog steeds kan maken op promotie naar de Eredivisie. De Rooij, Adiléhou, Fiorini en Maria brachten de ploeg naar de winst.

Om 16.30 uur betraden de spelers het veld van het Rat Verlegh stadion en ging de play-off van start. Aan het begin van de wedstrijd komt het al tot een paar kansen voor NAC, maar nog zonder succes. Tot in de 34e minuut, dan weet De Rooij de bal in het doel te trappen na een afgemeten voorzet van Schouten. Dit brengt NAC op 1-0 voorsprong in de wedstrijd. Kort daarna komt het bijna tot 2-0. El Allouchi doet een scherpe voorzet richting Van Hooijdonk, maar hij komt net teenlengte tekort om bij de bal te kunnen. Aan het einde van de eerste helft komt er nog één minuut bij, maar dit maakt geen verandering meer. NAC gaat leidende de rust in dankzij de bal van Van Rooij.

De eerste kans van de tweede helft is voor El Allouchi. Hij komt naar binnen en schiet, maar zijn inzet gaat net over het doel. Niet veel later is het wél raak. Een corner van El Allouchi blijft wat hangen, maar Adiléhou krijgt zijn voet tegen de bal en brengt NAC naar 2-0. In de 57e minuut kwam het spel even stil te liggen. De Rooij kwam in botsing met de Volendamse Sallam, waarna hij bleef liggen. Gelukkig konden beide spelers de wedstrijd hervatten. In de 66e minuut brengt Fiorini NAC verder op voorsprong. De Schot wordt ingespeeld door Adiléhou, waarna hij de bal in dribbelt. FC Volendam weet in de 78e minuut toch nog tot een doelpunt te komen. Mulattiere schiet in de verre hoek binnen. In de 86e minuut beslist Maria de wedstrijd definitief. De invaller schiet de bal hard en laag achter de keeper en brengt NAC zo op een 4-1 voorsprong. Er komen nog twee extra minuten bij, maar dat verandert niks meer. NAC wint de eerste wedstrijd van de play-offs, waarna de Paarse Heide door het Rat Verlegh stadion galmt.