NAC Museum brengt boek uit over memorabel voetbalseizoen 1920-1921

BREDA - Vrijwilligers van Stichting NAC Museum hebben hun krachten gebundeld en dat heeft geresulteerd in het ‘Dagboek van de kampioen’. In het boek wordt de lezer meegenomen door het voetbalseizoen waarin NAC Breda voor het eerst kampioen werd; 1920-1921. Het boek is vanaf 1 juni verkrijgbaar in de boekhandel.

In 1920-1921 zette NAC een van zijn meest memorabele sportieve prestaties ooit weg. NAC kroonde zichzelf tot kampioen van Nederland, maar het scheelde echter niet veel. Pas ver na de laatste wedstrijd kon de vlag écht uitgehangen worden. In het boek ‘Dagboek van de kampioen’ wordt de lezer mee teruggenomen naar deze tijd. Er wordt verteld hoe men live de score van een wedstrijd in Tilburg doorgaf aan de supporters thuis in Breda, zonder hulp van Twitter, Whatsapp en voetbalapps.

Daarnaast wordt er in het boek veel achtergrondinformatie gegeven uit die periode. Alle eerste-elftalspelers, stadion ‘t Ploegske, het kampioensvaandel, de gouden zakhorloges die de spelers aangeboden kregen, niets wordt achterwegen gelaten. Volgens de vrijwilligers van het NAC museum bestaat het boek uit 160 pagina’s leesplezier met tientallen unieke foto’s en illustraties uit het seizoen 1920-1921.

Het boek is niet alleen interessant voor de trouwe NAC-supporters, maar ook voor de liefhebber van de lokale Bredase geschiedenis. Vanaf 1 juni is het boek voor 22,50 euro te verkrijgen bij boekhandels, de NAC Fanshop, het NAC Museum en online via Bol.com. Wil je alvast zeker zijn van een boek? Op de website van uitgeverij Trichis is het boek al te pre-orderen.