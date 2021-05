NAC-supporters massaal in de rij voor coronatest op parkeerplaats van Rat Verlegh stadion

BREDA - Morgen is het een spannende dag voor NAC-supporters. De Bredase ploeg speelt dan de finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC. Voor het eerst mag daar weer publiek bij aanwezig zijn, maar de supporters moeten wel een negatieve coronatest kunnen tonen. Dit zorgt zaterdagochtend voor een lange rij voor de spoedteststraat op de parkeerplaats van het Rat Verlegh stadion.

Morgen speelt NAC in de finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC voor promotie naar de eredivisie. Bij deze wedstrijd mag voor het eerst sinds lange weer publiek aanwezig zijn. Daar maken NAC-supporters gretig gebruik van. De supporters moeten echter wel een negatieve coronatest kunnen tonen. Dat zorgt vandaag voor een lange rij voor de coronaspoedteststraat op de parkeerplaats van het Rat Verlegh Stadion. Toch hebben de Bredanaars het er voor over. In de stromende regen staan ze soms wel een uur te wachten op hun test. Al de supporters eenmaal getest zijn, horen ze na zo’n twintig minuten per mail of ze positief of negatief getest zijn,.

Er mogen morgen 2500 supporters aanwezig zijn in het Rat Verlegh stadion bij de finalewedstrijd van de play-offs, die om 18.00 uur begint. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge maandag bekend na het coronaoverleg. De supporters van NAC probeerden gisteren met man en macht kaarten voor de wedstrijd te bemachtigen. Als eerste gingen de kaarten voor leden van de club van 1912 in de verkoop, waarna de site er al snel uitlag. Later op de dag waren de Gouden seizoenkaarthouders aan de beurt, en vanochtend de reguliere seizoenkaarthouders.