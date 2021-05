NAC-supporters zwaaien spelersbus uit naar Bosschenhoofd met fakkels en vuurwerk

BREDA - NAC-supporters doen er dit weekend alles aan om de spelers te laten weten dat zij honderd procent achter hen staan. Bij het stadion werd de ploeg uitgezwaaid naar Bosschenhoofd, maar ook langs de A16 en A58 verzamelden zich massa’s supporters.

Morgen is een grote dag voor NAC Breda. De ploeg staat dan namelijk in de finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC en maakt kans op promotie naar de eredivisie. Om de spelers een hart onder de riem te steken verzamelden een groot aantal supporters zich bij het stadion om hen na de laatste training onder meer met fakkels en vuurwerk uit te zwaaien naar Bosschenhoofd. Dat was echter niet het enige. Ook op op viaducten langs de A58 en A16 verzamelden groepen supporters met spandoeken om te laten zien dat ze 100% achter NAC staan. Daarnaast werd de spelersbus al toeterend begeleid door fans in auto’s. Door de sfeeractie moest de spelersbus stapvoets rijden, waardoor er een file ontstond op de snelweg.

Bij de wedstrijd van morgen mag voor het eerst sinds lange weer publiek aanwezig zijn. Daar maken NAC-supporters gretig gebruik van. De supporters moeten echter wel een negatieve coronatest kunnen tonen. Dat zorgde vandaag voor een lange rij voor de coronaspoedteststraat op de parkeerplaats van het Rat Verlegh Stadion. Toch hebben de Bredanaars het er voor over. In de stromende regen stonden ze soms wel een uur te wachten op hun test. Al de supporters eenmaal getest zijn, horen ze na zo’n twintig minuten per mail of ze positief of negatief getest zijn.



De actie zorgde wel voor enige file. - Foto: PERRY ROOVERS