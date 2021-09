NAC treft eind oktober VVV Venlo in eigen huis tijdens eerste ronde KNVB beker

BREDA - In de eerste ronde van de KNVB beker treft NAC Breda in eigen huis VVV Venlo. Dat is zaterdagavond vastgesteld na de loting. De wedstrijd vindt plaats op 26, 27 of 28 oktober.

Het is ieder jaar weer spannend tegen wie er gespeeld moet worden in de KNVB Beker. Dit jaar speelt NAC in het Rat Verlegh Stadion tijdens de eerste ronde van het toernooi tegen competitiegenoot VVV Venlo, die momenteel negende in het klassement staat. De wedstrijd zal over bijna een maand plaatsvinden, op 26, 27 of 28 oktober. NAC reisde eerder af naar Venlo om daar het seizoen van de Eerste Divisie te openen tegen VVV Venlo. Die wedstrijd speelde de ploegen gelijk met 2-2.

NAC behaalde eerder wisselende resultaten in het toernooi om de KNVB Beker. Vorig seizoen kwam de Parel van het Zuiden niet verder dan de eerste ronde nadat zij met 6-0 verloren van Go Ahead Eagles. Het jaar daarvoor was een groot succes. Toen wist NAC de halve finale te behalen nadat ze wonnen van FC Emmen, PSV en AZ. Feyenoord was echter te sterk en won met 7-1. De jaren daarvoor kwam NAC ook niet verder dan de eerste ronde.