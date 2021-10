NAC gaat strijd aan met FC Utrecht in tweede ronde van KNVB Beker

BREDA - In de tweede ronde van de KNVB Beker gaat NAC Breda in eigen huis de strijd aan met FC Utrecht. Dat is zaterdagavond vastgesteld na de loting. De wedstrijd vindt plaats op 14, 15 of 16 december.

Op 14, 15 of 16 december reizen de spelers van FC Utrecht naar Breda om de strijd aan te gaan met NAC in de tweede ronde van de KNVB Beker. Dit duel werd zaterdagavond vastgesteld in de loting. De Utrechtste ploeg staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie. Daarnaast wisten zij in de eerste ronde van de KNVB beker met 0-5 te winnen van SteDeCo.

NAC nam het in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen divisiegenoot VVV Venlo. Deze spannende wedstrijd werd uiteindelijk door de Bredase ploeg gewonnen. In de eerste helft kwam NAC op een achterstand te staan, maar wist dit uiteindelijk goed te maken met een prachtige goal van Haye. Ook in de verlenging werd niet gescoord, waardoor de stand 1-1 bleef. Uiteindelijk moesten penalty’s de wedstrijd beslissen. Dat gebeurde in het voordeel van NAC, na twee belangrijke reddingen van keeper Nick Olij.

De eindstrijd van het duel om de KNVB Beker vindt pas op 17 april 2022 in de Kuip plaats. In totaal strijden er op dit moment nog 32 teams mee om de beker, namelijk 17 uit de eredivisie, zeven uit de Keuken Kampioen Divisie en acht amateurclubs.