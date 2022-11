NAC komt niet verder dan gelijkspel in eigen huis tegen Telstar

BREDA - NAC is er niet in geslaagd thuis een overwinning te boeken tegen Telstar. De Bredanaars kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ondanks het mindere resultaat wist onze fotograaf Peter Visser wel een paar mooie foto’s te maken. Bekijk ze hier.

In de openingsfase gebeurde niet heel veel, wel was er een kans voor Van der Sande die geen doel trof. In minuut 21 was het vervolgens wel raak. Kotzebue wist het net te vinden. Agougil legde een vrije trap bij de tweede paal neer, voor de voeten van Kotzebue die raak schoot.

Vervelend genoeg voor de Bredanaars was het genieten van de voorsprong iets van korte duur. In minuut 23 was het namelijk alweer gelijk. Vanuit een corner wist Apau gelijk te maken. Zo gingen de clubs met 1-1 rusten.

Tweede helft

Na rust schoot NAC uit de startblokken. Zo kreeg kreeg Javier Vet al na 30 seconden de kans om NAC weer op voorsprong te zetten. Zijn schot ging echter net naast.

In de tweede helft gebeurde niet veel meer, al zette NAC in het laatste kwartier nog wel een slotoffensief in. Zo was er een kans voor Van der Sande en later voor Plat. Toch vielen er geen doelpunten meer en dus moeten de Bredanaars het doen met één punt.