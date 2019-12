Bejaarde vrouw beroofd van handtas op Mgr. Frenckenstraat

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een beroving op de Mgr. Frenckenstraat in Breda. Daar werd gisteravond een bejaarde vrouw beroofd van haar handtas. De dader is er vervolgens vandoor gegaan.

Rond 23.00 uur werd een bejaarde vrouw op de Mgr. Frenckenstraat van haar handtas beroofd. De vrouw vertelde dat een jongen achter een geparkeerde auto vandaan kwam. Hij had een donkere capuchon over het hoofd en was circa 1.70 meter lang.

De bejaarde voelde dat de dader hard aan haar handtas trok, waarvan de riem aan haar linkerpols zat. Vervolgens rende de dief met haar tas weg richting het plein. De vrouw werd daarna door een buurtbewoner opgevangen.

De politie zoekt getuigen van deze berovingen. Getuigen of andere met meer informatie kunnen bellen met met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem.