Bredanaar (55) aangehouden voor bedreigen gastheren: 'Ik steek jullie neer'

BREDA - Een 55-jarige Bredanaar is zaterdagnacht op het Kerkplein aangehouden omdat hij twee medewerkers van het SOS team bedreigd zou hebben. Hij riep 'Fuck you' en spuugde in de richting van de gastheren.

De horecadienders kregen omstreeks 02.45 uur een melding dat twee medewerkers van het SOS team (Sterk op Straat) bedreigd waren door een stapper. De agenten waren snel ter plaatse en zagen dat de gastheren, die herkenbaar zijn aan een opvallende witte jas, een man vasthielden. Zij vertelden dat die persoon hen op de Grote Markt aansprak en vervolgens dreigde hen neer te steken. Daarbij maakte hij stekende bewegingen waarbij hij ook nog riep dat hij wapens in zijn zak had.

Aanhouding

Toen de agenten de man om zijn naam vroegen riep hij 'Fuck You'. Ook spuugde hij in de richting van de mannen, maar hij raakte niemand. De man is aangehouden. Hij blijkt een bekende van de politie te zijn. De 55-jarige man is overgebracht naar het bureau. Tijdens het transport heeft hij ook de agenten beledigd.