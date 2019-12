Overvallers slaan bejaarde man op hoofd en stelen fiets

BREDA - Een bejaarde man is zondagavond bij zijn woning beroofd van zijn fiets. Eén van de twee daders kon snel aangehouden worden. De politie is nog op zoek naar de andere.

Aan het begin van de avond is een bejaarde man in de poort achter zijn woning in de wijk Blauwe Kei door twee daders beroofd van zijn fiets. Hij kreeg daarbij een klap op zijn hoofd. De fiets is na een tip van de wijkagent voor een woning in Overakker aangetroffen. De 29-jarige bewoner is aangehouden. De politie is momenteel nog op zoek naar de tweede dader.