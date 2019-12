Traumahelikopter geland op grasveldje Wisselaar

BREDA - Op het grasveldje bij de Moerbekestraat in Wisselaar is vanochtend een traumahelikopter geland. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Inwoners van de wijk Wisselaar keken vanochtend verbaasd op. Op het grasveldje in de wijk landde een traumahelikopter. Dit vanwege een melding van een medische situatie n een woning aan de Geraardsbergenstraat. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Ongeval

Vanochtend werd er ook al een traumahelikopter ingezet bij het ongeval op de A27. Daar raakte een vrouw zwaargewond na een aanrijding met een vrachtwagen.