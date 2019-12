Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. (Foto: PERRYROOVERSFOTOGRAFIE)

Fietser gewond na aanrijding met auto op Wilhelminasingel

BREDA - Een auto is dinsdag aan het einde van de ochtend op de kruising van de Wilhelminasingel met de Vijverstraat in botsing met een fiets. De fietser is hierbij gewond geraakt.

Een man op een fiets is vanochtend op de kruising van de Wilhelminasingel met de Vijverstraat aangereden door een automobilist. De fietser raakte gewond bij het ongeval. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het is onduidelijk wie er geen voorrang verleende. Daarom doet de politie onderzoek op de plaats van het ongeval. Hierdoor is de kruising tijdelijk afgezet.