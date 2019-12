Bestuurder ramt boom en lantaarnpaal aan Leursebaan

BREDA - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op de Leursebaan. Het is nog niet bekend hoe de man van de weg raakte.

Omstreeks 00.18 uur vond het ongeval plaats. Een automobilist reed met zijn auto tegen een boom aan. Hierna raakte hij ook een lantaarnpaal. De auto kwam in de berm tot stilstand. Het is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek. Vermoedelijk was er drank in het spel.

De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij is overgebracht naar het politiebureau. De auto werd getakeld door een berger en de gemeente kwam langs om eventuele schade aan lantaarnpaal en wegdek op te nemen.