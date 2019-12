Ambulance rukt uit voor steekpartij in flat Maasdijk

BREDA - Ambulance en politie zijn vanmiddag uitgerukt voor een steekpartij aan de Maasdijk. Die zou hebben plaatsgevonden in een flat in de straat.

Een ambulance en politie kwamen vanmiddag met spoed ter plaatse bij een flat aan de Maasdijk in de wijk Waterdonken. In één van de woningen in de flat zou een steekpartij hebben plaatsgevonden.

Hulpdiensten zijn momenteel binnen. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, en of er gewonden zijn gevallen.

Meer informatie volgt.