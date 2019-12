Drukke nacht voor politie: verwarde vrouw, woninginbraak en vondst (nep)wapen

BREDA - Politieteam Weerijs heeft het in de nacht van vrijdag op zaterdag erg druk gehad. Van het thuisbrengen van een verwarde vrouw, tot het in het beslag nemen van een nepvuurwapen.

Om 00.30 uur waren de agenten aanwezig bij Domino's Pizza. Niet voor een 'midnight snack', zoals ze zelf zeggen op social media. Maar om een verhaal aan te horen naar aanleiding van een oplichting van een van de pizzabezorgers. Iets later stuitte de agenten tijdens hun surveillance op een verwarde vrouw. De politie heeft haar thuisgebracht en passende hulp ingeschakeld.

Omstreeks 06.00 uur was het team aanwezig bij een woning om een aangifte op te nemen van woninginbraak. De agenten sloten hun dienst af met het in beslag nemen van een wapen. Deze is waarschijnlijk nep. "Blij dat deze van straat is", laat het team via social media weten.

Foto: Politieteam Weerijs.