21-jarige jongen uit Breda sinds een week vermist

BREDA - Sinds 14 december wordt de 21-jarige Germain Gregory uit Breda vermist. Dat meldt de politie.

De jongeman is die dag voor het laatst gezien in Tilburg. Op de dag van zijn vermissing droeg Gregory donkere kleding, een groene muts met zwarte details en een bril met een goudkleurig montuur. Ook droeg hij een zwart heuptasje van het merk Nike. Het merk Nike staat in het wit afgedrukt op het tasje.

Germain Gregory is 1.80 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen.