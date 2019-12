Fietser aangereden op oversteek Ettensebaan, bestuurder hevig geschrokken

BREDA - Op de oversteek bij de Ettensebaan met de Kruisweide, vlakbij de Ikea, is vanavond een fietser gewond geraakt. De fietser werd er aangereden door een auto.

Het ongeval vond vanavond plaats bij de oversteek van de Ettensebaan bij de Kruisweide, vlakbij de Woonboulevard. Daar kwam een fietser hard in botsing met een automobilist.

De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist was hevig geschrokken van het voorval. Zijn voertuig had schade aan de voorzijde en de ruit was stuk. De politie heeft onderzoek gedaan ter plaatse. Wie er fout was, is nog niet bekend.