Bredanaar (26) gewond aangetroffen in Schoolstraat: politie op zoek naar getuigen

BREDA - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een gewonde man aangetroffen in de Schoolstraat. De 26-jarige man was zodanig gewond dat hij niets meer kon vertellen.

Omstreeks 03.55 ontving de politie een melding dat een man gewond op straat lag in de Schoolstraat. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De 26-jarige man uit Breda was zodanig gewond in zijn gezicht dat hij niets kon vertellen. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Getuigen gaven verschillende verklaringen over wat er gebeurd kon zijn. Mogelijk zou een ruzie in een van de horecagelegenheden aan de mishandeling vooraf gegaan zijn.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Camerabeelden worden bekeken. De politie is op zoek naar mensen die tussen 03.45 uur en 04.15 uur in de omgeving van de Schoolstraat waren en mogelijk gezien hebben wat er is gebeurd.