Bestuurder raakt van de weg en belandt in het Mastbos

In de nacht van maandag op dinsdag is een automobilist met zijn voertuig door onbekende reden van de weg geraakt en in het Mastbos terecht gekomen. De auto raakte hierbij zwaar beschadigt. De bestuurder en zijn inzittende bleven ongedeerd. Beide zijn met de politie meegegaan. Een berger heeft de auto getakeld en de gemeente Breda werd ingeschakeld omdat er ook een lantaarnpaal was gesneuveld.