Drie gewonden bij eenzijdig ongeval op Backer en Ruebweg

BREDA - Drie personen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Back en Ruebweg. Vermoedelijke raakte de auto in de slip na een inhaalmanoeuvre.

Omstreeks 00.30 uur vond het eenzijdige ongeval plaats op de Backer en Ruebweg. Vermoedelijk is de 49-jarige automobilist tijdens een inhaalmanoeuvre met de wielen van zijn auto in de berm terecht gekomen en vervolgens in de slip geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Alle drie de inzittenden raakten gewond. De man moest door brandweerpersoneel uit zijn benarde positie worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Zijn twee jonge passagiers, twee 14-jarige meisjes uit Breda, hadden pijnklachten en zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.