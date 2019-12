Wijkagent nodigt iedereen uit voor 'gezellig samenzijn' op eerste kerstdag

BREDA - Heeft u nog geen planning vandaag maar wel even zin om de deur uit te gaan? Ga dan gezellig langs bij wijkagent Michel Kieneker op het kantoor van Alwel aan de Katerdonk in Breda.

Niemand hoeft alleen thuis te zitten met kerst. Dat vindt wijkagent Michel Kieneker. Daarom nodigt hij eerste kerstdag iedereen uit voor een bakje koffie op het kantoor van Alwel aan de Katerdonk in Breda. "U bent daar dan van 15:30 uur tot 18:00 uur welkom om onder het genot van een hapje en een drankje even gezellig samen te zijn", aldus de wijkagent in zijn oproep.