Pannetje op vuur zorgt voor brand in bovenwoning aan Nijverheidssingel

BREDA - In een bovenwoning aan de Nijverheidssingel in Breda is vanmiddag een brand uitgebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Bij een bovenwoning aan de Nijverheidssingel is eerste kerstdag aan het einde van de middag een brand uitgebroken. De oorzaak van de brand was een pannetje dat op de kookplaat stond.

Er kwam veel rook vrij bij de brand. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle. De hulpverleners zijn bezig met het ventileren van de woning.