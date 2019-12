Brandweer blust in brand gevlogen wasmachine aan Oranje Nassauplein

BREDA - In een woning aan het Oranje Nassauplein in Breda is vanavond een wasmachine in brand gevlogen. De oorzaak is nog onbekend. Er raakte niemand gewond.

De brandweer werd eerste kerstdag rond 20.00 uur opgeroepen voor een brand aan het Oranje Nassauplein. Daar bleek in een woning een wasmachine in brand te zijn gevlogen. Hoe dit is gebeurd, is nog niet bekend.

Al snel kwam de brandweer ter plaatse. Zij hadden de brand snel onder controle. De wasmachine werd uit de woning gehaald. Er raakte niemand gewond.