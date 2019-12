Vrouw in rolstoel gewond na aanrijding met auto op Zwijnsbergenstraat

BREDA - Een vrouw in een rolstoel is donderdag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Zwijnsbergenstraat. Wat er precies gebeurd is is niet duidelijk.

Een vrouw in een rolstoel is dondermiddag op de Zwijnsbergenstraat aangereden door automobilist. De vrouw is in de ambulance behandelt aan haar verwondingen. Ze raakte lichtgewond. De rolstoel is zwaar beschadigd.

De vrouw word met de ambulance naar huis gebracht omdat haar rolstoel stuk is.