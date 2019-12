Politie zoekt getuige van incident aan de Ganzerik

BREDA - De politie is op zoek naar een specifieke getuige van een incident aan de Ganzerik, dat 17 december plaatsvond.

Op dinsdag 17 december tussen 8.30 uur en 9.00 uur vond er een incident plaats op de Ganzerik in Breda-Noord. Om wat voor incident het precies gaat, laat de politie niet weten. Wel laat de politie weten dat er een getuige is van het incident. Die persoon wordt daarom gezocht.

Het gaat om een man van ongeveer 65 jaar, van 1 meter 80 lang en met een fors postuur. Hij was kalend en had een klein, zwart hondje bij zich. Ben of ken je deze persoon? Bel dan naar 0900-8844.