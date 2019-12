Nog steeds geen spoor van vermiste Bredase Gregory

BREDA - De politie heeft nog steeds geen doorslaggevende tip gekregen in de zaak rondom de vermiste Bredase Gregory. De jongen is inmiddels al zo'n twee weken vermist.

De 21-jarige Germain Gregory is sinds 14 december vermist. De Bredanaar werd voor het laatst gezien in Tilburg. De politie verspreide een pasfoto van de jongen, en de bewakingsbeelden van de plek waar hij voor het laatste gezien is. Dat leverde echter nog niet de doorslaggevende tip op waarmee Germain gevonden kon worden. Inmiddels is hij al bijna twee weken vermist.

Op de dag van zijn vermissing droeg Gregory donkere kleding, een groene muts met zwarte details en een bril met een goudkleurig montuur. Ook droeg hij een zwart heuptasje van het merk Nike. Het merk Nike staat in het wit afgedrukt op het tasje. Germain Gregory is 1.80 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen.

Wie een tip heeft over deze vermissingszaak, kan het tipformulier van de politie invullen.