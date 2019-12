Politie treft ruim 14 kilo illegaal vuurwerk in café Vismarktstraat

In een cafe aan de Vismarktstraat is vrijdagnacht ruim veertien kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het zou gaan om zogeheten mortiershells. Agenten hebben samen met BOA's het vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk is afgevoerd. De uitbater van het café mag zich op een later moment verantwoorden op het bureau.