Meisje (16) aangehouden na mogelijke mishandeling in café aan Havermarkt

BREDA - Een 16-jarig meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in verband met een mogelijk mishandeling in een café. Het meisje verzette zich hevig tijdens haar arrestatie.

Omstreeks 00.45 uur vond er een ruzie plaats tussen twee meiden in een café op de Havermarkt. Hierbij zouden zij elkaar geslagen en gebeten hebben. Een van hen werd vastgehouden door medewerkers van het SOS-team (Sterk op Straat). Zij besloot te gaan schelden en agenten te beledigen toen ze haar verhaal mocht doen. Hierop is ze aangehouden voor belediging.

Het meisje verzette zich hevig tegen haar aanhouding en trapte in het rond. Ze raakte hierbij een agent tegen het been. In de bus bleef de verdachte zich verzetten en ook op het politiebureau bleef het schelden doorgaan.