Man (32) gestoken met mes bij grote vechtpartij aan Haagdijk

BREDA - Op de Haagdijk heeft afgelopen nacht een vechtpartij plaatsgevonden tussen een grote groep jongeren. Een 32-jarige man werd hierbij vermoedelijk neergestoken. Omdat er niemand anders aanwezig was, zoekt de politie getuigen.

Rond 01.50 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van een vechtpartij tussen een grote groep mensen op de Haagdijk. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij geen grote groep meer aan maar alleen het slachtoffer.

Op het eerste gezicht leken zijn verwondingen te komen door het vechten. Al snel bleek dat de 32-jarige man steekwonden had. Hij is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van de vechtpartij is nog onduidelijk. Ook de rol van het slachtoffer moet nog uit onderzoek blijken. Omdat er niemand meer aanwezig was op de Haagdijk, is de politie op zoek naar getuigen of mensen met beelden.