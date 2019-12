Legaal vuurwerk afsteken in Breda: Dit zijn de regels

BREDA - Hoewel het al wekenlang flink knalt in Breda, is vuurwerk afsteken tot 18.00 uur vanavond verboden. Pas om 18.00 uur mogen vuurwerkfanaten vrijuit hun gang gaan. Maar ze moeten wel zorgen dat de voorraad op tijd op is. Want vanaf 02.00 uur is vuurwerk afsteken weer verboden.

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?

Je mag, net als de vorige jaren, pas vuurwerk afsteken op oudjaarsdag om 18:00 uur, en dan moet het op 1 januari 02:00 uur ook echt afgelopen zijn. Ben je te vroeg, of ga je op nieuwjaarsdag te lang door, dan kun je een boete krijgen.

En als je buiten die tijden vuurwerk afsteekt?

Wie buiten die tijden aan het knallen is met legaal vuurwerk, riskeert een boete en moet het vuurwerk dat hij nog heeft, inleveren. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook worden doorgestuurd naar stichting Halt voor een Halt-straf.

Wat is er eigenlijk veranderd dit jaar?

Vanaf deze jaarwisseling is het voor verkopers verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven. Het expertisecentrum VeiligheidNL adviseert om de brillen ook te gebruiken als je geen vuurwerk afsteekt.

Hoe oud moet je zijn om vuurwerk af te steken?

Dat ligt eraan wat voor vuurwerk het is. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) voor het afsteken staat op de verpakking. Vanaf 12 jaar mag je alleen het lichtste vuurwerk kopen, zoals sterretjes en ijsfonteinen. 16-jarigen mogen al wat harder knallen en pas vanaf je 18de mag je aan de gang met het 'grote' werk.