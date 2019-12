Taxichauffeur door twee mannen mishandeld op Nieuwe Prinsenkade

BREDA - Een taxichauffeur is afgelopen nacht op de Nieuwe Prinsenkade mishandeld door twee mannen. De politie heeft het tweetal uit Breda meteen aan kunnen houden.

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen over een mishandeling op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Een taxichauffeur is daar door twee mannen geslagen en geschopt. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Agenten konden meteen twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee mannen van 39 en 53 jaar uit Breda. Zij zitten vast voor onderzoek en verhoor.