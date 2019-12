Bredanaar na elf maanden alsnog opgepakt voor inbraak

BREDA/ ROOSENDAAL - De politie heeft een 27-jarige Bredanaar aangehouden voor een inbraak in Roosendaal in januari 2019. Toen stal de man sieraden, juwelen en contant geld. De buit is nog niet terug gevonden.

Het heeft even geduurd, maar de politie heeft een Bredanaar opgepakt voor een inbraak in Roosendaal op 30 januari 2019. In Roosendaal brak de Bredanaar een achterdeur open en nam juwelen, sieraden en contant geld mee. "De politie stelde een onderzoek in en aan de hand van DNA sporen stond de verdachte gesignaleerd", meldt de politie.

Maandagochtend 30 december zagen agenten de verdachte omstreeks 03.45 uur lopen op de Westerhagelaan in Breda. Hij is meteen aangehouden en meegenomen voor verhoor. Er zijn tot op heden geen sieraden teruggevonden.