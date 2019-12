Politie: 'Geen extra aanhoudingen na schietincident Reigerstraat'

BREDA - Er zitten nog steeds twee verdachten vast voor de schietpartij in de Reigerstraat die afgelopen zaterdag plaats vond. Extra aanhoudingen zijn er niet gedaan, laat de politie weten.

Het schietincident in de Reigerstraat afgelopen zaterdag schokte veel Bredanaars. Bij de schietpartij raakten drie mensen gewond. Eén van de slachtoffers was een bezoeker van Feestcafé de Kapitein. Dat café liet in een statement op Facebook weten enorm geschrokken te zijn van de situatie die 'erin heeft gehakt' bij het team van het café.

Over de aanleiding van de schietpartij, doet de politie geen uitspraken. "De politie kan momenteel geen onderzoeksresultaten delen", laat de politie Breda weten. Wel is bekend dat er een 35-jarige man uit Hilvarenbeek en een 33-jarige man uit Breda vast zitten op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. In eerste instantie werd door de politie gesproken over drie verdachten, maar dat werd later bijgesteld naar twee. Er zijn dan ook geen extra aanhoudingen geweest.

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar het schietincident. Er worden onder andere camerabeelden bekeken en mensen verhoord. Heb jij tips of was jij een getuige van het incident? Meld dit dan bij de politie. Dat kan onder andere via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006).