Wielrenner gewond na aanrijding Overaseweg

BREDA - Een wielrenner is vanmiddag gewond geraakt op de kruising van de Overaseweg en de Verlengde Heistraat in Breda. De wielrenner werd aangereden door een automobiliste. Wie er fout was, is nog niet bekend.

Het incident gebeurde vanmiddag rond 14.30 uur op de kruising van de Overaseweg en de Verlengde Heistraat. Daar knalde een automobiliste op een wielrenner. Daarbij raakte de wielrenner gewond aan onder andere zijn gezicht. De wielrenner is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

De auto van de vrouw kon niet verder. De auto werd getakeld door een berger en de fiets werd door een collega wielrenner meegenomen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.