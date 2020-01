Jaarwisseling in uitgaansgebied rustig verlopen na weekend vol incidenten

BREDA - De politie Breda kan terugkijken op een rustig verlopen jaarwisseling in het uitgaansgebied. Nadat vorig weekend meerdere geweldsincidenten in het uitgaansgebied Breda nog schokte, bleef het tijdens de jaarwisseling sfeervol. Dat laat de politie weten.

Een rustige uitgaansnacht. Dat is hoe de politie Breda de jaarwisseling in de binnenstad omschrijft. En dat is goed nieuws, vooral na de heftige incidenten van afgelopen weekend. Toen werd er een chauffeur mishandeld, was er een vechtpartij tussen een groepje tieners en werd er geschoten in de Reigerstraat waarbij meerdere mensen gewond raakten.

Autobranden

In de rest van Breda verliep de jaarwisseling niet helemaal zonder incidenten. Vooral veel autobranden waren een smet op de avond. Al ver voor de klok twaalf uur sloeg, brandden er twee auto's uit door vuurwerk. En ook later moest de brandweer weer uitrukken.

Wijkagenten legden bovendien verschillende incidenten vast op Instagram. Zo moest in Tuinzigt een 'vredevuur' worden geblust.