Forse toename vuurwerkincidenten, brandweer noemt agressie 'onacceptabel'

BREDA - Het aantal incidenten met vuurwerk tijdens deze jaarwisseling in Midden- en West-Brabant is fors toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt Brandweer Nederland op hun site. Dit jaar vonden er zo'n 224 incidenten plaats, zo'n 80 meer dan vorig jaar. Daarbij kreeg de brandweer veel te maken met agressie.

Uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder 25 regio's is te zien dat er een lichte stijging is van het aantal incidenten tijdens oud en nieuw. Echter is daarbij sprake van grote regionale verschillen. In elf regio's is er sprake van een (forse) toename van het aantal incidenten, zo ook in Midden- en West-Brabant. Daar vonden er in de vorige jaarwisseling 155 incidenten plaats. Dit jaar is dat aantal naar 224 gestegen.

Agressie tegen brandweermannen blijft een terugkerend patroon. De brandweer is op meerdere plekken in het land bestookt met vuurwerk. In een aantal gevallen heeft de brandweer daarom zelfs moeten besluiten om zich terug te trekken. "Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren", aldus voorzitter Stephan Wevers op hun site. "Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers - in welke vorm dan ook - is onacceptabel."

De brandweer werkt tijdens de jaarwisseling samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. Zo kunnen de hulpverleners elkaar assisteren en kan er efficiënt worden opgetreden. Ook werd er gewerkt met een decentrale meldkamer, die onder andere container- en kleine buitenbranden afhandelde. Op deze manier zijn de centrale meldkamers ontlast.

Onrust

In Breda is de jaarwisseling zeer onrustig verlopen. Hoewel het in het uitgaansgebied rustig bleef, werden in de wijken veel vernielingen gepleegd. In Breda-Noord werd de politie bekogeld met vuurwerk en werken bushokjes en mobiele camera's vernield. De ME moest eraan te pas komen om de rust te laten terugkeren in de wijk.