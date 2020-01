Man (31) op heterdaad betrapt op zakkenrollerij in winkel Ginnekenstraat

BREDA - De politie heeft gisteren een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt op zakkenrollerij in een winkel in de Ginnekenstraat.

Een 31-jarige man werd vrijdagmiddag betrapt op zakkenrollerij in een winkel in de Ginnekenstraat. Hij had een telefoon uit een jaszak gestolen. Echter was de diefstal op camerabeelden te zien, waarop beveiligingspersoneel de zakkenroller aanhield.

De politie kwam ter plaatse, waarna de verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aan hen overgedragen werd.