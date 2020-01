Verwarde man in Park Valkenberg blijkt onder invloed van GHB

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht meerdere bekeuringen uit moeten schrijven. Daarnaast werden de agenten ingeschakeld voor een verwarde man in het Valkenberg en voor een mishandeling.

Allereerst kwam er een melding binnen van een dronken persoon in Park Valkenberg. De wijkagent Hoge Vucht, Handhaving Breda en een agent van politieteam Markdal gaan ter plaatse. Daar blijkt de man onder invloed te zijn van GHB. Daarom wordt er een ambulance opgeroepen. Vervolgens wordt de man onder begeleiding van de politie meegenomen naar het ziekenhuis.

Het was niet heel druk in het uitgaanscentrum van Breda. Toch werden er meerdere bekeuringen uitgeschreven. Eén persoon ontving een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er drie minderjarige doorgestuurd naar bureau HALT omdat zij met een vals ID bij kroegen probeerde binnen te komen. Ook werd iemand bekeurd voor het rijden op een snorfiets door Park Valkenberg, wat een voetgangersgebied is. Een persoon ontving een bekeuring voor het stilstaan op een busstrook.

Later die nacht ging Handhaving Breda nog af op een melding van een mishandeling. Daar hebben zij het slachtoffer rustig gehouden en ondersteuning gegeven waar nodig. Er werd een ambulance opgeroepen om het slachtoffer na te kijken.