Twee vuurwapens en harddrugs aangetroffen in woning Nicoline Swygmanstraat

BREDA - De politie heeft gisteren in een woning aan de Nicoline Swygmanstraat twee vuurwapens en een hoeveelheid (hard)drugs aangetroffen. De bewoner en een aanwezige vrouw zijn aangehouden.

Naar aanleiding van informatie die bij de politie is binnengekomen werd er gisteren een onderzoek ingesteld in de woning aan de Nicoline Swygmanstraat. Er was een vermoeden dat er een vuurwapen aanwezig zou zijn in het pand.

Daarom is de politie vrijdagavond in de woning binnengetreden. Er werden inderdaad twee vuurwapen aangetroffen. Ook lag er in de woning een hoeveelheid (hard)drugs. De wapens en drugs zijn in beslag genomen.

De bewoner en een aanwezige vrouw zijn aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie. De verdachten zitten vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.