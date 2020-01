Vrouw op scootmobiel gewond na aanrijding met auto op Weerijssingel

BREDA - Een auto en een scootmobiel zijn zaterdagmiddag op de kruising van de Weerijssingel met de Haagweg met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scootmobiel raakte gewond.

Rond 14.00 uur is een vrouw in een scootmobiel op de kruising van de Weerijssingel met de Haagweg aangereden door een automobilist. Het is nog onduidelijk wie geen voorrang verleende. De politie en ambulance kwamen ter plekke.

De vrouw in de scootmobiel raakte gewond bij het ongeval. Zij is in de ambulance nagekeken. De automobilist kwam met de schrik vrij. De scootmobiel raakte zwaar beschadigd. Het vervoersmiddel brak doormidden.

De politie onderzoekt de situatie.